الرافدين باشر بصرف المستحقات المالية لأصحاب المنافذ الخاصة

2020/10/18 | 10:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / - أعلن مصرف الرافدين عن صرف المستحقات المالية لأصحاب مكاتب المنافذ الخاصة

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