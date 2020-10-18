زيدان: راموس منزعج وأتمنى أن تكون مجرد كدمة في الركبة

2020/10/18 | 10:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف المدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان، عن أكثر شيء يقلقه بعد الخسارة أمام قادش 0-1 اليوم السبت، في إطار الأسبوع السادس بالدوري الإسباني.

وقال زيدان في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: “ليس هناك تفسير لما حدث اليوم، يجب أن نهنئ قادش، علينا أن نتحمل هزيمتنا، وهذا ما يمكن أن يحدث في كرة القدم”.

وعن حالة سيرجيو راموس، ختم زيدان بقوله: “راموس يشغر بانزعاج في ركبته، سنرى ما لديه، وآمل أن تكون مجرد كدمة”.

وعن أكثر شيء يقلقه، اعترف زيدان: “بداية المباراة هي أكثر ما يقلقني، لقد كان الأمر معقدًا للغاية وهو ما كلفنا الكثير لصناعة الفرص، هذا صحيح، لكنها نتيجة البداية السيئة”.

وتابع: “التغييرات التي أجريتها لم تكن بسبب مستوى اللاعبين بل كانت لتغيير طريقة اللعب”.

وواصل: “كنا أفضل قليلًا في الشوط الثاني، ولكن في الشوط الأول حتى وإن سجلوا هدفين أو ثلاثة، لا يوجد شيء يُقال، لا أعذار”.

وبسؤاله، هل نتيجة هذه المباراة ستترك أثرًا؟، أجاب زيزو: “لا أعتقد ذلك، هي ليلة سيئة لنا جميعًا، ولكننا سنحاول تغيير الأمور بشكل صحيح في المباراة المقبلة”.

وبسؤاله، هل هذه أسوأ مباراة لك؟، رد: “خسرنا 3 نقاط مهمة فقط، لكن لا شيء أكثر، الآن علينا التفكير في المباراة المقبلة”.

وأردف: “أنا لا ألوم لاعبيْن أو ثلاثة، نحن جميعًا في نفس القارب، فعندما تسير الأمور بشكل جيد نكون سعداء، وعندما لا تسير كما نريد فنحن نشعر بالسوء”.

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