عمليات البصرة تشرع بالمرحلة الثانية من عمليات الوعد الصادق

2020/10/18 | 10:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكسيك تسجل 6751 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية فجر اليوم السبت، عن تسجيل 419 حالة وفاة و6751 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

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