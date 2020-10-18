2020/10/18 | 10:33 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الأحد 18 أكتوبر 2020 | 10:06 صباحاً | عدد القراءات : 22

عماد محمد يدخل في معايشة مع الزوراء

سيدخل مدرب منتخب الناشئين عماد محمد، في معايشة مع الكادر التدريبي لفريق الزوراء ضمن استعداداته للحصول على الشهادة الآسيوية.

ومن المؤمل ان يباشر مدرب منتخب الناشئين اعتباراَ من اليوم الأحد بمعايشة تدريبية مع فريق الزوراء ضمن منهاج الدورة التدريبية الآسيوية بروفيشنال.

واختار عماد محمد فريق الزوراء كونه الفريق الذي انطلق منه نحو النجومية كلاعب وقاده في بداية مشواره التدريبي ويرتبط معه ارتباطا روحيا وكذلك لمشاركة الفريق في البطولات الآسيوية للموسم المقبل.

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