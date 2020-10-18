القبض على ثمانية 'إرهابيين' في نينوى

2020/10/18 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أفادت وكالة الاستخبارات، الأحد، بإلقاء القبض على ثمانية "إرهابيين" عملوا بما يسمى بـ"ديوان الجند" في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

وقالت الوكالة، إن "مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية، ألقت القبض على ثمانية إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية عملوا في ما يسمى ديوان الجند ضمن ولايتي دجلة ونينوى في داعش الإرهابي بصفة مقاتلين ووحدات الإسناد تحت كنى وأسماء مختلفة".

وأضافت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنهم "اعترفوا من خلال التحقيقات معهم بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية وتنفيذهم عدة عمليات إرهابية أثناء سيطرة داعش على المحافظة قبل عمليات التحرير، حيث تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل".





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