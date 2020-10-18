أسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق المحلية

2020/10/18 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادبلغت اسعار الدولار مقابل الدينار في الاسواق المحلية اليوم الاحد، بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي اسعارا لم تختلف كثيرًا عن اسعار يوم امس، وسط امال بانخفاض اسعار الصرف عقب بيان البنك المركزي الذي نفى وجود توجه لتخفيض قيمة الدينار ورفع سعر الصرف.

وبلغ سعر بيع الدولار 126,500

سعر شراء الدولار 125,500

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