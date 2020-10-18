قراءة موجزة للإيرادات والمصاريف: أرقام تعطي إيجازًا صادمًا عن أسباب الوصول للأزمة المالية خلال العام الحالي

2020/10/18 | 10:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن حجم ايرادات العراق ومصاريفه خلال الأشهر الثمانية الاولى من العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، فيما اظهرت الارقام انخفاض الايرادات النفطية وغير النفطية إلى ما يفوق النصف.

وقال المرسومي في إيضاح ورد لـ”يس عراق”، إنه “بلغت الإيرادات العامة لغاية آب من العام الحالي 34.702 ترليون دينار في حين انها حققت 66.163 ترليون دينار خلال المدة ذاتها من عام 2019 أي ان العراق قد خسر 31.451 ترليون دينارمن ايراداته العامة خلال الثمان شهور الأولى من عام 2020 وبنسبة انخفاض قدرها 52% “.

واضاف المرسومي أنه “حققت الإيرادات النفطية 31.916 ترليون دينار خلال ثمانية شهور من عام 2020 بينما كانت 61.147 ترليون دينار خلال المدة ذاتها من العام الماضي بخسارة صافية تصل الى 29.231 ترليون دينار خلال ثمانية شهور فقط وبنسبة انخفاض بلغت 52% بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع صادرات العراق النفطية “.

وبين أنه “لم تزد الإيرادات غير النفطية عن 2.786 ترليون دينار لغاية آب 2020 منخفضة من مستويات ذات الفترة من العام الماضي التي بلغت 5.015 ترليون دينار وهذا يعني انخفاضا في إلايرادات غير النفطية بلغ 2.229 ترليون دينار وبنسبة انخفاض وصلت الى 55% وهذا مؤشر على عدم فاعلية الإجراءات الحكومية في تعظيم الإيرادات غير النفطية”.

وتابع: “حققت الإيرادات الكمركية 659 مليار دينار خلال الثمان شهور الأولى من العام الحالي بعد ان كانت 1.122 ترليون دينار خلال المدة ذاتها من العام الماضي بانخفاض مقداره 463 مليار دينار بسبب تراجع الاستيرادات العراقية واغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا “.

وأكد أنه “بلغت الإيرادات الضريبية 903 مليار دينار لغاية آب الحالي في انها كانت 1.695 ترليون دينار في نفس المدة من العام الماضي”.

واشار الى ان “حصة الموازنة من أرباح الشركات العامة وصلت الى 532 مليار دينار مرتفعة عن مستوى العام الماضي الذي بلغ 359 مليار دينار بسبب زيادة حصة وزارة المالية من الأرباح من 40% الى 80% “.

وبين ان “اجمالي النفقات العامة مع السلف بلغ 46.918 ترليون دينار لغاية آب 2020 في حين ارتفع الى 65.095 ترليون دينار خلال المدة ذاتها من العام الماضي وهذا مؤشر على ترشيد المالية العامة في العراق نتيجة للازمة المالية”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قراءة موجزة للإيرادات والمصاريف: أرقام تعطي إيجازًا صادمًا عن أسباب الوصول للأزمة المالية خلال العام الحالي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قراءة موجزة للإيرادات والمصاريف: أرقام تعطي إيجازًا صادمًا عن أسباب الوصول للأزمة المالية خلال العام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).