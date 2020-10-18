بعد توقف ثمانية أشهر بسبب كورونا ملاعب العراق تشهد انطلاق بطولة كأس العراق

2020/10/18 | 10:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – تشهد ملاعب بغداد والمحافضات في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الأحد، انطلاق منافسات بطولة كأس العراق بكرة القدم للموسم 2020 – 2021 ، كأول بطولة كروية رسمية بعد توقف دام نحو ثمانية أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.إذ يلتقي في ملعب حيفا فريقا حيفا صاحب الأرض والزعفرانية، ويقود المباراة الطاقم […]

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