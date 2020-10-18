حملات أمنية واسعة ومكثفة لملاحقة “الزعران” بالأردن

2020/10/18 | 10:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلنت السلطات الأمنية في الأردن، الأحد، إطلاق حملات أمنية واسعة النطاق، بعد أيام على الجريمة الوحشية التي ارتكتب بحق فتى في محافظة الزرقاء، هزت الرأي العام في البلاد.وذكرت مديرية الأمن العام الأردنية في تغريدة على “تويتر” أن هذه الحملات الأمنية “أفضت إلى القبض على 97 مطلوبا ومشبوها في قضايا الأتاوات وترويع المواطنين”.الامن العام : […]

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