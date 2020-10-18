المدينة التي تتذكر كل شيء - حسن مدن

2020/10/18 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن شدّني كثيراً هذا العنوان الذي وجدته على رأس مقال في أحد أعداد مجلة «الثقافة العالمية» الكويتية، ترجمه إلى العربية مجدي عبدالمجيد خاطر.



أما المقال نفسه فقد كتبه جيف مانو الذي قدّمته المجلة على أنه مؤسس أحد أشهر المواقع المعمارية على شبكة الإنترنت، وحكماً من هذا التعريف لنا أن نتخيّل أن الكاتب تناول ذاكرة المدينة من وجهة نظر معمارية أيضاً.مع ذلك فإن الكاتب يفتتح مقاله بالعودة إلى رواية جيمس جويس ......





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