الطلبة والشباب القوة الفعالة والمهمة في تقدم وتطور وبناء العراق الجديد - فلاح أمين الرهيمي

2020/10/18 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي (شكد حلو من تخدم وطن وتروح للكلية) ..



هذه الأرجوزة التي يرددها طلبة وشباب ثورة الجوع والغضب تبعث البهجة والسرور والأمل والرجاء في القلوب لأنها منبعثة من قلوب صادقة ومؤمنة يتجذر في أعماق إنسانيتها الوطنية العراقية.



والأمل والرجاء الذي يكون طريقه إلى (الكلية) التي تفرز في عقولهم الوعي والعلوم المختلفة التي بواسطتها يترجمون حبهم وإخلاصهم وتفانيهم لحرية الوطن وسعادة الشعب (شكد حلو من تخدم وطن وتروح لل ......





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