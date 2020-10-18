إلى أينَ نحنُ مُتَجِهون ؟ - امين يونس

2020/10/18 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امين_يونس في حكايةٍ من التراث : " ..



إحتاج جحا حماراً ليقضي بواسطته بعض حوائجهِ ، فذهبَ الى السوق وإستأجرَ حماراً ، وما أن ركبهُ ، حتى إنطلقَ الحمار بسُرعة لا يلوي على شئ .



حاول جحا أن يوقفه أو يُخّفِف من سرعته ، لكن دون جدوى ، فتمسكَ جيداً لئلا يقع من على ظهره ويتأذى .



في الأثناء كان معارفه يسألونهُ وهو يمُر في أزقة السوق : إلى أين ياجُحا هكذا مُسرِعاً ؟ فيجيبهم : لا أدري ...



إلى حيثُ يُريدُ الحِمار " ! .< ......





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