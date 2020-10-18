نوبل والأدب العربي.. من أخفق في الوصول للآخر؟

2020/10/18 | 10:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان الأديب العالمي نجيب محفوظ يغط في نوم عميق عندما أيقظته زوجته لتخبره بفوزه بجائزة نوبل للآداب، في البدء لم يصدق الخبر وعدّه مزحة ثم تأكد بعد دقائق عندما وجد السفير السويدي يطرق باب بيته لتهنئته بالفوز.بالطبع سعد محفوظ … Readmore

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