اتهامات متبادلة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان

2020/10/18 | 10:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت أرمينيا أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها في غضون دقائق من دخولها حيز التنفيذ.وكان تم الاتفاق على هدنة لتبدأ في منتصف الليل بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش يوم السبت).لكن متحدثة … Readmore

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