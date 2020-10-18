الكاظمي حول أحداث بغداد وصلاح الدين: لن نعود إلى التناحر الطائفي

2020/10/18 | 10:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على أحداث العاصمة بغداد وجريمة محافظة صلاح الدين.

الكاظمي أكد في تغريدة على حسابه بتويتر، أنه لا عودة الى التناحر الطائفي أو استعداء العراقي ضد العراقي لمآرب سياسية، مبينا أن العراق تجاوز تلك المرحلة ولن يعود الى الوراء.

وأضاف، أن جريمة بلد مرفوضة والاعتداء على مقر الديمقراطي الكردستاني مرفوض، وأي اعتداء ضد العراقيين سيواجه باسم الدولة والشعب، معلنا اعتقال بعض المرتكبين، وتتم مطاردة آخرين لتحقيق العدالة.

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