أرمينيا تتهم أذربيجان بخرق الهدنة الإنسانية في قره باغ

2020/10/18 | 10:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…اتهمت أرمينيا صباح اليوم الأحد، أذربيجان بخرق الهدنة الإنسانية في إقليم قره باغ، وشن ضربات مدفعية وصاروخية على أراضيها.وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، اليوم الأحد، إن أذربيجان قامت بإطلاق النار باتجاه الشمال في خرق لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية”.وأمس السبت، أعلن السكرتير الصحفي لرئيس جمهورية ناغورني قره باغ المعترف بها من طرف واحد، فهرام بوغوسيان، إنه من الساعة 00:00 يوم 18 أكتوبر، ستدخل الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والتي وافقت عليها سلطات أرمينيا وأذربيجان.وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الـ10 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، “التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بدءا من منتصف ليل 10 أكتوبر/تشرين الأول، بهدف تبادل الأسرى وجثث القتلى بين طرفي النزاع”، ولم يحدد بعد موعد انتهاء سريان الهدنة.ولم يتمسك الطرفان بالاتفاق لمدة طويلة، حيث عادت الاشتباكات المسلحة والقصف المتبادل بين الطرفين، الأمر الذي أسفر عن سقوط الضحايا من الجانبين.انتهى 25

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