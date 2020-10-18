أسامة بن لادن حي..؟! ترامب يحدث جدلاً جديد في العالم

2020/10/18 | 10:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر تغريدة تزعم بأن “أسامة بن لادن لا يزال على قيد الحياة، ومن قتل في الغارة كان مجرد بديل”، ما أثار جدلا واسعا في الولايات المتحدة.والتغريدة التي أعاد ترامب نشرها تعود لحساب مرتبط بـ “QAnon”، وهو تشكيل غير معروف الهوية مؤيد لترامب، يروج لنظريات المؤامرة عبر مواقع التواصل […]

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