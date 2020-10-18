بشكل غير قانوني .. الكشف عن 300 ألف عامل بنغلاديشي في العراق

2020/10/18 | 10:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن وجود 300 ألف عامل بنغلاديشي في العراق بشكل غير قانوني.وقال وكيل الوزارة لشؤون العمل احمد العلواني في تصريح صحفي اليوم الاحد إنه “تم التنسيق مع السفارة البنغلاديشية في بغداد لبحث الوجود القانوني لعمالتها في البلاد بالعمل على تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين العراق وبنغلاديش بشأن […]

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