الكمارك : ضبط مواد اولية مخالفة في كمرك ام قصر الشمالي

2020/10/18 | 10:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك ، اليوم

السبت ، عن ضبط حاوية تحتوي على مواد

كيماوية خطرة مخالفة لشروط الاستيراد

وحاوية تحتوي على مواد اولية للعصائر

منتهية الصلاحية مخالفة للضوابط و

التعليمات في مركز كمر

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