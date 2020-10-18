القائد العام للقوات المسلحة يصل الى محافظة صلاح الدين .

2020/10/18 | 10:56 - المصدر: قناة التغيير

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رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يصل الى محافظة صلاح الدين برفقة وزيري الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبي والقيادات الأمنية .

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