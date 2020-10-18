القضاء الأعلى: محكمة تحقيق بلد تباشر التحقيق بمجزرة الفرحاتية

2020/10/18 | 10:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشرت السلطة القضائية إجراءاتها الخاصة بحادثة جريمة خطف وقتل عدد من المواطنين بمحافظة صلاح الدين.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان، مباشرة محكمة تحقيق بلد المختصة بقضايا مكافحة الإرهاب بإجراء التحقيق الأصولي بخصوص جريمة خطف وقتل عدد من المواطنين، إضافةً إلى جريمة قتل أحد منتسبي الحشد الشعبي والتي سبقت تلك الجريمة التي حصلت في منطقة الفرحاتية التابعة الى قضاء بلد في محافظة صلاح الدين.

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