وزير المالية: ورقة الإصلاح سيكون لها أثر كبير على تجاوز الأزمات الاقتصادية

2020/10/18 | 10:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير المالية علي علاوي، أن ورقة الإصلاح سيكون لها أثر كبير على تجاوز الأزمات التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنها ستعمل على تفعيل المؤسسات الرسمية لدعم عجلة الإنتاج.

وقال علاوي في بيان، إن الورقة شخصت برؤية علمية وموضوعية المشكلات الاقتصادية والمالية التي تراكمت عبر عقود من الزمن والتي لم تكن وليدة المرحلة الراهنة، وأن التصدي لهذه المشكلات هو التحدي الحقيقي الذي لا يمكن التغلب عليه إلا من خلال أسلوب التخطيط الاستراتيجي، مشيرا إلى أنها حددت أهم القطاعات الانتاجية والاقتصادية والمالية وتوسيع مجال الاستثمار والارتقاء بالقطاع الخاص على المدى القريب، دعما لتحسين الدخل وخلق فرص عمل لائقة والذي سيقلل من معدلات البطالة والفقر في المجتمع.

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