انخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار صباح اليوم

2020/10/18 | 10:57 - المصدر: NRT عربية

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الدولار الأميركي

فوتو: أرشيف

منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت أسعار صرف الدولار انخفاضا أمام الدينار العراقي، صباح الأحد، في الأسواق العراقية.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي، صباح اليوم، 18 تشرين الأول 2020، في بورصة الكفاح ببغداد 125,500 دينارا، فيما تراوح السعر في الصيرفات ( تقريبي ) بين 125,000 إلى 126,000 دينار.

وفيما يلي قائمة بأسعار صرف بعض العملات الأجنبية أمام الدولار

100 دولار = 3,180,000 تومان إيراني

100 دولار = 793 ليرة تركية

100 دولار = 85 يورو

100 دولار = 77 جنيه أسترليني

وكان البنك المركزي العراقي، أصدر في وقت سابق اليوم، بيانا بشأن تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، مبينا أن "البنك المركزي العراقي، يؤكد أن التصريحات التي انتشرت مؤخرا بخصوص (تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار) تمثل وجهة نظر من صرح بها، ولا تمثل الموقف الرسمي للبنك المركزي، وقد رافق ذلك عدد من الإشاعات التي أطلقها المضاربون وهو ما أثر على السعر (مؤقتا)".

وبحسب البيان، أعلن البنك أن "سعر الصرف ثابت ولم يتغير، وأن سياسته النقدية واضحة وشفافة"، مشيرا إلى أن "احتياطاته من العملة الاجنبية جيدة جدا، وفقا لجميع المؤشرات الدولية وبما يمكنه من تجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد".

ر.إ

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