البرلمان ينوي مفاتحة مواقع التواصل الاجتماعي لفتح مكاتب لها بالعراق

2020/10/18 | 10:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اعلن عضو لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، علاء الربيعي، إن مجلس النواب ينوي مفاتحة مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) لفتح مكاتب لها في العراق.ونقلت صحيفة الصباح، الرسمية عن الربيعي تابعته المستقلة اليوم الاحد ، قوله ان “هناك اتفاقاً على ان يكون هناك قانون لحفظ خصوصية البيانات والمعلومات الالكترونية، وملكيتها لمؤسسات الدولة”.ودعا […]

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