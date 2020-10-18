2020/10/18 | 11:04 - المصدر: عين العراق

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أخبار عامة

الأحد 18 أكتوبر 2020 | 10:59 صباحاً | عدد القراءات : 8

من جديد خريجو كليات الهندسة يعتصمون امام شركة نفط البصرة

بغداد/..جدد خريجو كليات الهندسة اليوم الاحد اعتصامهم امام شركة نفط البصرة موقع (الزقورة) واغلقوا الابواب ومنعوا الموظفين من الدخول لممارسة واجباتهم ، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم بتعيينهم وتوفير درجات وظيفية لهم في الشركات النفطية بالمحافظة .

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