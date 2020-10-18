ادارة زاخو توضح حقيقة “تدخين” لاعب الفريق

2020/10/18 | 11:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف نادي زاخو الرياضي، حقيقة الصورة التي انتشرت عن لاعب الفريق الكروي وليد سالم وتدخينه في معسكر الفريق.

وقال مشرف فريق الكرة طه زاخولي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “وفد الفريق يعسكر حالياً في مدينة انطاليا التركية استعداداً للموسم الجديد، بتواجد جميع لاعبي الفريق”.

واوضح أن “الصورة التي انتشرت للاعب وليد سالم غير صحيحة وتم تغيير ملامحها عبر برنامج “فوتوشوب”، بالاضافة الى ذلك فنحن نفرض على اللاعبين زياً رسمياً يرتدونه داخل وخارج التدريبات”.

يذكر ان سالم تلقى سابقاً عقوبة انضباطية من اتحاد الكرة بابعاده عن المنتخب الوطني بعد احداث كأس اسيا 2020.



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