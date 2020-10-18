البنك المركزي يحدد سبب ارتفاع سعر صرف الدولار في سوق العراق

2020/10/18 | 11:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرنفى البنك المركزي العراقي، الأحد، تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي.

وذكر البنك في بيان، 18 تشرين الأول/أكتوبر، أن "التصريحات التي انتشرت مؤخرًا بخصوص (تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار) تمثل وجهة نظر من صرح بها ولا تمثل الموقف الرسمي للبنك المركزي، وقد رافق ذلك شائعات أطلقها المضاربون وهو ما أثر على السعر (مؤقتًا)".

وأضاف البيان، أن "البنك يعلن أن سعر الصرف ثابت ولم يتغير، وأن سياسته النقدية واضحة وشفافة"، مؤكدًا أن احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية "جيدة جدًا وفقاً لجميع المؤشرات الدولية، وبما يمكنه من تجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد".

ودعا البيان، إلى "اعتماد المصادر الخاصة بالبنك المركزي حصرًا بهذا الخصوص من قبل وسائل الإعلام".

وشهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعًا كبيرًا خلال اليومين الماضيين، وسط عدم استقرار وتضارب، بعد تصريحات صدرت عن اللجنة المالية أشارت إلى نية حكومية لخفض قيمة الدينار مقابل الدولار.





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