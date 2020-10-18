إجرام بغداد : القبض على 21 حالة انتحال صفة رتب عسكرية و533 حالة تزوير

2020/10/18 | 11:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أعلنت وزارة الداخلية، عن رصد مديرية مكافحة إجرام بغداد 21 حالة انتحال صفة رتب عسكرية و533 حالة تزوير، خلال الأشهر التسعة الماضية من هذا العام.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد، “لقد برزت مؤخراً ظاهرة انتحال صفة قادة عسكريين، وتم الامساك ببعض المتهمين الذين […]

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