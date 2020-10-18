سوق العراق: الدولار يستقر عند مستوى مرتفع بعد طفرة لأسعار الصرف!

2020/10/18 | 11:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-ناس

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار التقريبية في الأسواق المحلية ليوم الأحد (18 تشرين الأول 2020).



اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 126,500

سعر شراء الدولار 125,500

وسجلت أسعار صرف الدولار قفزة كبيرة لامست 1300 دينار للدولار الواحد قبل أن تعاود الانخفاض بالتزامن من توضيح من البنك المركزي العراقي.

ونفى البنك المركزي، الاحد، تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، متهما ما اسماهم بـ "المتضاربين" بمحاولة التاثير على الاسعار.

واكد البنك في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (18 تشرين الاول 2020)، أن "التصريحات التي انتشرت مؤخراً بخصوص (تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار) تمثل وجهة نظر من صرح بها ولا تمثل الموقف الرسمي للبنك المركزي، وقد رافق ذلك عدد من الإشاعات التي أطلقها المضاربون وهو ما أثر على السعر (مؤقتاً)".

واضاف البنك، أن "سعر الصرف ثابت ولم يتغير ، وان سياسته النقدية واضحة وشفافة"ن مبينا ان "احتياطياته من العملة الاجنبية "جيدة جداً وفقاً لجميع المؤشرات الدولية وبما يمكنه من تجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد".

ودعا البيان "وسائل الاعلام الى إعتماد المصادر الخاصة بالبنك المركزي حصراً بهذا الخصوص".

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