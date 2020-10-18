الفتح: نرفض حرق مقر البارتي ببغداد والإساءة لعلم كردستان تصرف شخصي مدان

2020/10/18 | 11:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفض تحالف الفتح، عمليات الحرق من قبل محتجين لمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد.

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم التحالف، النائب أحمد الأسدي في تصريح صحفي، حيث أكد أن علم كردستان محترم والتحالف يرفض الاعتداء عليه كونه يمثل رمزا لإقليم كردستان.

وأضاف، أن بيان الحشد الشعبي ذكر بأن جميع المقار محترمة، وان إقليم كردستان هو جزء من الشعب العراقي ويحترمه كما يحترم الأعلام والعناوين والرموز السياسية والاجتماعية، مبينا أن الاعتداء وحرق علم إقليم كردستان مدان وتصرف شخصي غير مقبول.

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