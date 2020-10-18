2020/10/18 | 11:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من استمرار أعمال العنف والحرق كحل للخلافات والنزاعات السياسية.

وأكد الصدر في تغريدة له عبر تويتر على ضرورة المحافظة على السلم الأهلي وعدم جعل العنف هو المتحكم بين الفرقاء بسبب اقتتال الساسة والأحزاب، فالعراق أمانة يجب الحفاظ عليها لا أن يتم حرقها، متسائلا عن الوقت الذي يكون فيه الحوار والسلم هو الحاكم، والادعاء بالمحافظة على هيبة الدولة وهم من يقومون بأعمال الإرهاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يحذر من استمرار أعمال العنف في حل الخلافات السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يحذر من استمرار أعمال العنف في حل الخلافات السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).