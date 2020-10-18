البنك المركزي : سعر صرف الدولار ثابت واحتياطياتنا من العملة الاجنبية جيدة جدا

2020/10/18 | 11:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد البنك المركزي العراقي :” ان التصريحات التي انتشرت مؤخراً بخصوص تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ، تمثل وجهة نظر من صرح بها ولا تمثل الموقف الرسمي للبنك ، وقد رافق ذلك عدد من الاشاعات التي اطلقها المضاربون وهو ما أثر على السعر (مؤقتاً)”.

واعلن البنك في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان سعر الصرف ثابت ولم يتغير ، وان سياسته النقدية واضحة وشفافة .وان احتياطياته من العملة الاجنبية / جيدة جداً / وفقاً لجميع المؤشرات الدولية ، بما يمكنه من تجاوز الازمة الحالية التي تمر بها البلاد.

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