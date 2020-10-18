الكمارك : اعادة اصدار (٤) حاويات محملة بزيوت محركات ومواد انشائية و كهربائية

2020/10/18 | 11:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاحد ، عن قيام كوادرها في مركز كمرك ام قصر الجنوبي باعادة اصدار (٤) حاويات محملة (زيت محركات و مواد إنشائية ومواد كهربائية لعدم اكتمال الأوراق الرسمية لها .

وقد تمت عملية اعادة الاصدار وفقا للتعليمات والضوابط النافذة.

ياتي هذا ضمن الجهد المتواصل لموظفي الهيئه من اجل الارتقاء بواقع العمل الكمركي.

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