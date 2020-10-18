انطلاق عمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة

2020/10/18 | 11:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ البصرة

اوعز قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف اليوم الاحد ، بانطلاق عمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة”.

وأشار قائد العمليات على إنطلاق المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة والنتائج الأولية تؤكد بأن القوات الأمنية والعسكرية تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع في مناطق شمال وجنوب المحافظة”.

واضاف ” أن القوات الأمنية قامت بعمليات دهم وتفتيش لمصادرة الأسلحة والاعتدة الغير مرخصة والقبض على عصابات الخطف والتسليب والسطو المسلح ومتعاطي المخدرات في مناطق الفاو والسيبة وأبو الخصيب وام الرصاص”.

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