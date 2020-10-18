2020/10/18 | 11:38 - المصدر: وكالة خبر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واخ ـ البصرة
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اعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف اليوم الاحد ، عن اعتقال ٢٨ مطلوب للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض”.
وقال في بيان تلقت”خبر برس” نسخة منه ، ان” القوات الأمنية تمكنت من إعتقال ٢٨ مطلوب للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض ومازالت العمليات مستمرة حسب مامرسوم لها ، وسنوافيكم بالنتائج وتفاصيل لاحقا”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة : إعتقال ٢٨ مطلوب للقضاء) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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