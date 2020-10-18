نائب عن سائرون يحذر: العراق في حالة حرجة.. اعملوا بما قاله الصدر!

2020/10/18 | 11:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الأحد، الى وقفة وطنية شاملة لحل الخلافات بطرق لاتؤثر على السلم المجتمعي.



وقال في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 تشرين الأول 2020)، إن "البلاد تمر بحالة حرجة ودقيقة تتطلب تعضيد اسس الدولة الصحيحة القائمة على احترام القانون وعدم ترك البعض يصول ويجول دون رادع قانوني".

واضاف الشمري، أن "الشعب على موعد قريب مع استحقاق انتخابي يتطلب استقرارا امنيا اجتماعيا يضفي الى انتخابات حرة نزيهة وبمشاركة واسعة".

وتابع، "يجب أن يعمل الجميع وفق ماقاله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في حل القضايا وفق الاسس القانونية والاخلاقية ونبذ العنف بين الفرقاء وترك لغة العنف والحرق والصلب".

ووجّه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في وقت سابق، رسائل إلى عدة جهات، تتعلق بآخر تطورات الأحداث في البلاد، مستنكراً الأساليب التي وصفها بـ "أفعال الإرهاب والاحتلال".

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