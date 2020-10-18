بعد عامين ونصف من التوقيف.. السلطات المصرية تطلق سراح الناشط شادي أبو زيد بشروط

2020/10/18 | 11:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخلت السلطات المصرية سبيل الناشط الشاب شادي أبو زيد الذي كان ينشر فيديوهات ساخرة على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد قرابة عامين ونصف العام في الحبس الاحتياطي.

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