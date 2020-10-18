المركزي العراقي ينفي خفض سعر الدينار أمام الدولار..ويؤكد قوة احتياطياته الأجنبية

2020/10/18 | 11:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أوضح البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، حقيقة ما تم تداوله بشأن تخفيض سعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.وأكد المركزي العراقي، في بيان له، أن التصريحات التي انتشرت مؤخراً بخصوص (تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار) تمثل وجهة …

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