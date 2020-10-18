2020/10/18 | 11:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلن الجهاز المركزي للإحصاء، أن صادرات العراق السلعية بلغت 3.3 مليار دولار خلال العام 2019 مرتفعة بنسبة 218.4٪ عن العام 2018.

وقال الجهاز في تقرير حول صادرات العراق خلال العام 2019، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "بلغت قيمة الصادرات السلعية 3.9 تريليون دينار لعام 2019 بما يعادل 3.3 مليار دولار مسجلا نسبة ارتفاع مقدارها 218.4٪ عن العام 2018 حيث بلغت 1.2 تريليون دينار بما يعادل مليار دولار".





وأضاف أن "شكلت الدول العربية اعلى نسبة بلغت 88٪ من اجمالي الصادرات السلعية لعام 2019"، مشيرا إلى أن "اهم الصادرات السلعية هي البنزين وزيوت ومحضرات".





وأكد التقرير، أن دولة الامارات استوردت من العراق بقيمة 2.8 مليار دولار ومن ثم الهند بمبلغ 366.3 مليون دولار وبعدها ايران 10.27 مليون دولار".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3.3 مليار دولار صادرات العراق خلال العام 2019) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3.3 مليار دولار صادرات العراق خلال العام 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).