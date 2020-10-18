10 طرق للحصول على الأموال مع جائحة كورونا

2020/10/18 | 11:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

كانت تداعيات فيروس كورونا في الأشهر القليلة الماضية مدمرة للغاية، حتى لو لم تتعرض شخصيا لخسارة مأساوية لأحد أفراد أسرتك أو أعمالك، فمن المحتمل أن الوضع المتدهور الذي يمر به الاقتصاد في الوقت الحالي ما زال يؤثر على أموالك ودخلك.

قال الكاتب جون رمتون -في مقال نشره موقع “أنتروبرنور” (Entrepreneur) الأميركي- إن هناك الكثير من الوسائل التي تساعدك على كسب المال خلال فترة انتشار هذا الوباء وتفادي الأزمة المالية.

الاستفادة من الأعمال المطلوبة في الوضع الراهن

خلال الأيام الأولى من انتشار الوباء، تكيف أصحاب الأعمال مع الوضع الذي فرضه فيروس كورونا، وتوجهوا لتلبية طلبات العملاء الجديدة.



على سبيل المثال، توجهت مصانع التقطير إلى بيع معقم اليدين، وأنتج مصنعو الملابس الأقنعة.



ومع ذلك، هناك أنشطة تجارية أخرى مطلوبة يمكنك إطلاقها، ومن بينها:

خدمات التنظيف: بعد رفع الإغلاق، ارتفع الطلب على خدمات التنظيف مع إعادة فتح المزيد من الأماكن.

التعليم عن بعد: بات هناك إقبال على التعليم الإلكتروني، بعد أن أصبحت المؤسسات التعليمية التقليدية مصدر تهديد لانتشار الفيروس.و

وسائل الترفيه: إذا كانت لديك فكرة تطبيق مسلية، فلا يزال هناك مجال لدخول هذا السوق في هذه الفترة.

الأدوات الصيدلانية والمعدات الطبية: من المؤكد أن فيروس كورونا يسلط الضوء على هذه الصناعة، وما زالت أمامك فرص لبدء الاستثمار في الأدوات الطبية.

تقديم الرعاية الصحية عن بعد: أصبح تقديم الرعاية الصحية عن بعد من الأعمال الأساسية التي انتشرت في 2020 بسبب الواقع الذي فرضه الوباء.

الخدمات اللوجيستية: أدى تفشي المرض من دون شك إلى تعطيل سلسلة التوريد، وقد تكون هناك فرصة لك للمساعدة في حل هذه المشكلة.

تقنية عدم التلامس: أصبحت هذه التقنيات شائعة بشكل متزايد من أجل منع انتشار الجراثيم.

التحويلات الرقمية: تعد هذه الخدمة سهلة وعملية وتسهم في الحد من انتشار الفيروس عن طريق لمس الأوراق النقدية والعملات المعدنية.

بيع الأشياء الخاصة بك

وأفاد الكاتب بأنه تخلص من الأشياء الخاصة به التي لم يعد يحتاجها، من خلال بيعها وكسب نقود إضافية مقابلها، حيث ذكر أنه تمكن من بيع هواتفه الذكية وأجهزته اللوحية القديمة على المواقع الإلكترونية التجارية.

في الواقع، حتى وإن كانت أجهزتك الإلكترونية غير صالحة للاستعمال، فما زال بإمكانك بيعها، وستحصل بالتالي على أموال عن طريق شيك أو “بي بال” أو بطاقة هدايا من أمازون.

البحث عن عمل بدوام جزئي

سواء كان ذلك مع متجر بقالة محلي أو متجر متعدد الفروع، ما زالت هذه المتاجر بحاجة إلى اليد العاملة لإعادة رص الرفوف وتخزين المواد، وبغض النظر عن مسؤولياتك التي تهتم بها، فإن الوظائف بدوام جزئي مرنة وطريقة مضمونة لكسب المال.

شارك مهاراتك وخبراتك

إذا كنت ماهرا في مجال المحاسبة أو المحاماة أو حتى العقارات، فيمكنك العمل مع مواقع تقديم المساعدات كوكيل خدمة العملاء أو مساعد افتراضي أو محاسب أو مصمم جرافيك، وفي معظم الحالات يمكنك كسب ما بين 12 و20 دولارا في الساعة.

اقض حوائج الآخرين

نصح الكاتب بالاعتماد على خدمة توصيل البيتزا، أو الانضمام إلى الشركات التي تقدم خدمة التوصيل إلى المنازل، كما يمكنك أيضا تقديم خدمات مثل التسوق لشخص ما، فهذه الطريقة تمكنك من كسب بعض الأموال بسهولة كل شهر.

خدمات رعاية الأطفال

يحتاج الآباء إلى شخص يرعى أطفالهم الذين يبقون في المنزل بمفردهم بعد الذهاب إلى العمل، لذلك تعد هذه الفرصة رائعة لكسب المال في هذه الفترة، إذ يمكنك تحويل منزلك إلى حضانة، أو التنقل إلى المنزل المقصود لتقديم الرعاية للأطفال.

المال مقابل الآراء

توجد مواقع استطلاعات الرأي عبر الإنترنت التي تدفع لك مقابل الإدلاء برأيك في مسألة ما، التي يستغرق إكمالها عادة دقيقتين فقط، ويتراوح الأجر بين 3 و35 دولارا لكل استطلاع.

استبدل نقاط المكافآت

يمكنك الاستفادة من مكافآت بطاقتك الائتمانية، التي يرتبط العديد منها بالسفر وخصومات الفنادق وتأجير السيارات، ونظرا لأنك لا تسافر كثيرا، فمن المحتمل أنك لا تسترد هذه المكافآت التي ينبغي استغلالها والاستفادة منها.

تقليل نفقات الاشتراكات

من المحتمل أنك تتمتع ببعض الوقت الإضافي هذه الأيام، لذلك يمكنك استعادة ميزانيتك بالترتيب، فعليك أن تحدد الأسباب التي تجعلك تهدر أموالك التي كسبتها بشق الأنفس.



وعند القيام بذلك، يمكنك إلغاء أي اشتراكات أو عضويات غير ضرورية في الوقت الحالي.

استثمر بحكمة

إن سوق الأسهم متقلبة في هذه الفترة، مع ذلك أنت قادر على الاستثمار بأمان.



فعلى سبيل المثال، توفر لك السندات حماية ضد الأسهم، التي يمكن أن توفر دخلا إضافيا، وينطبق الشيء نفسه على صناديق الاستثمار المشتركة.



وفي الوقت الحالي، يُنصح بتجنب السندات طويلة الأجل لتقليل مخاطر خسارة الأموال بسبب التضخم، ويمكنك الاستثمار في الأسهم بدل ذلك.

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