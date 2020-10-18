الكشف عن مواصفات صاروخ فرط صوتي

2020/10/18 | 11:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..أعلنت القوات الجوية الأمريكية أن الصاروخ المجنح فرط الصوتي الأمريكي من طراز AGM-183A Air-Launched سيحلق بسرعة تتراوح بين 5 و6 أميال في الساعة ( 6.5 – 8 ماخ).وقالت صحيفة The Drive الأمريكية إنه يفترض أن تحمله القاذفات الاستراتيجية B-52H Stratofortress .ونقلت الصحيفة عن العميد الجوي الأمريكي أندريو جيبار قوله إن الصاروخ يستطيع قطع مسافة نحو ألف ميل خلال 10 دقائق وذكرت إنه يعتبر ذلك أمرا غير مسبوق.يذكر أن شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية وقعت عام 2018 اتفاقية تصنيع صاروخ AGM-183A.



وقام الصاروخ بأول تحليق اختباري له في يونيو عام 2019 في ولاية كاليفورنيا.



أما اختباره الجوي الأخير فجرى في أغسطس الماضي.فيما أشارت الصحيفة إلى أن برنامج تصنيع الصاروخ يتأخر عن الجدول الزمني المقرر.



وقد أزدادت النفقات المتعلقة بتصميمه وإنتاجه واختباره بنسة 40%.



ولا تستبعد الصحيفة تمديد فترة اختباره.وقالت إن الولايات المتحدة تسعى إلى أن تتماشى مشاريعها مع مشاريع مماثلة تحقق في كل من روسيا والصين وأضافت أن الصاروخ الجديد يمكّن القوات الجوية الأمريكية من توجيه ضربات خاطفة إلى أنواع مختلفة من الأهداف.انتهى / 25م

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