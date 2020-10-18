تسليب صاحب صيرفة اكثر من 60 الف دولار بعد طعنه بآلات حادة غربي بغداد

2020/10/18 | 11:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اقدم مسلحون مجهولون على تسليب صاحب صيرفة بأكثر من 60 الف دولار والاستيلاء على أمواله في منطقة حي الجهاد غربي العاصمة بغداد.وقال مصدر أمني للـ(المستقلة) اليوم الاحد أن “مجموعة مسلحة اقدمت صباح اليوم على إيقاف صاحب مكتب صيرفة وقامت بالاستيلاء على مبلغ 50 الف دولار و22 مليون دينار عراقي”.وأضاف أن “المسلحين وجهوا […]

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