اعتقال 28 مطلوبا خلال المرحلة الثانية من عملية الوعد الصادق في البصرة

2020/10/18 | 11:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت المرحلة الثانية من عمليات الوعد الصادق بمحافظة البصرة لملاحقة المطلوبين وحصر السلاح المنفلت.

خلية الإعلام الأمني أكدت في بيان إلقاء القبض على ثمانية وعشرين مطلوبا للقضاء خلال المرحلة الثانية من عملية الوعد الصادق التي انطلقت بها قيادة عمليات البصرة وعلى محورين، الشمالي ضم الدير والقرنة، والجنوبي ضم الزبير وسفوان، فضلا على ضبط بنادق كلاشنكوف، مشيرة إلى أن العملية ما زالت مستمرة في تعقب المطلوبين.

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