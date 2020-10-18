2020/10/18 | 11:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت صحيفة اندبندنت تقريرا عن الدواء المهرَّب في العراق والذي لا يخضع لأجور أو رسوم إضافية ويأتي بأرباح خيالية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين تأكيدهم وجود مناطق فارغة بين الحدود العراقية والإيرانية شرق ديالى، لا تتواجد فيها قوات أمنية، وغالباً ما تُستغَل للتهريب، خاصة بعد انسحاب قوات البيشمركة إلى داخل كردستان عام ألفين وسبعة عشر.

وأكد المسؤولون أن عددا من الفصائل المسلحة انتشرت في مناطق شرقي ديالى المحاذية لإيران بعد انسحاب البيشمركة، الأمر الذي يسهل على طهران تهريب الأدوية الى داخل الأراضي العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاندبندنت: فصائل مسلحة في ديالى تسهل تهريب الأدوية عبر الحدود العراقية الإيرانية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاندبندنت: فصائل مسلحة في ديالى تسهل تهريب الأدوية عبر الحدود العراقية الإيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).