منظمة الدواء في طهران تنفي أن تكون الأدوية المهربة إلى العراق إيرانية

2020/10/18 | 11:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت منظمة الغذاء والدواء الإيرانية ان الشاحنات التي كانت تحمل أدوية مهربة والتي تم توقيفها في العراق “ليست إيرانية” وأنها كانت تمر فقط عبر إيران، رغم أن مستشار وزير الصحة علي رضا زاده، كان قد أعلن في وقت سابق، ان هذه الأدوية ربما تم شراؤها من الصيدليات.

وفي بيان لها أعلنت منظمة الغذاء والدواء بوزارة الصحة أن الأدوية تخص إحدى الدول المجاورة وتم نقلها إلى العراق عبر إيران.

وذكر موقع إيران انترناشونال ان المنظمة لم تذكر كيف تم اعتبار هذه الأدوية مهربة في العراق رغم مرورها عبر إيران، هذا ولم يعلق مسؤولو الجمارك الإيرانيون بعد في هدا الصدد، كما لم تقدم وزارة الصحة تفسيرًا عن نوع الأدوية في الشاحنات.

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