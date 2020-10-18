المنافذ الحدودية تعلن إحصائية المخالفات التي تم ضبطها في شهر أيلول الماضي

2020/10/18 | 11:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية/قسم البحث والتحري عن مجمل المخالفات التي تم ضبطها في المنافذ الحدودية لشهر أيلول الماضي 2020 والتي بلغت (315) مخالفة.

واندرجت المخالفات تحت عناوين متعددة ، إذ بلغت مجمل الدعاوى الكمركية المحالة من قبل هيأة المنافذ إلى القضاء (159) بعناوين (تغير وصف البضاعة، تهريب عجلات، تزوير، معاملات غير مكتملة الإجراءات القانونية) ، وكذلك شكلت المخالفات المكتشفة من قبل مقر الهيأة والخاصة باجازات الاستيراد (140) مخالفة، ولمحاضر النشاطات المشتركة مع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية (5) تحت مسمى إتلاف مواد وإعادة اصدار بضائع، كما بينت الإحصائية إلقاء القبض على المطلوبين للقضاء (3) ، وإحباط محاولة تهريب الأموال بلغت (3) ، وضبط مخدرات (5) والقاء القبض على حائزيها.

وبذلك يكون مجمل ماتم ضبطه من مخالفات لشهر أيلول الماضي (315) مخالفة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وإحالتها إلى الجهات القضائية وفق محاضر أصولية.

اذ تؤكد هيأة المنافذ الحدودية المضي في محاربة آفة الفساد والمفسدين والحفاظ على المال العام وأن يكونوا العين الساهرة لحماية بلدنا الحبيب.

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