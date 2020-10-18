بيان مطمئن من البنك المركزي العراقي حول سعر الصرف والاحتياطي الأجنبي

2020/10/18 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البنك المركزي العراقي، اليوم

الأحد، إن سعر صرف الدولار مقابل

الدينار العراقي ثابت ولم يتغير.

وأشار البنك إلى أن احتياطياته من

العملة الأجنبية جيدة جدا، مؤكدا تمكنه

من تجاوز الأزمة الحالية التي تم

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