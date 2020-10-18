الصحة: الأدوية المستخدمة لعلاج كورونا آمنة ولا توجد فيها مضاعفات

2020/10/18 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الوكيل الفني لوزارة الصحة والبيئة

حازم الجميلي، اليوم الاثنين، أن جميع

الأدوية المستخدمة لعلاج الفيروس آمنة

ولا توجد فيها مضاعفات، فيما أشار إلى

أن الوزارة مستمرة بتجهيز جميع

المحافظات بالمستلزمات

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