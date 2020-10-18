2020/10/18 | 11:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقال أحد المطلوبين

فوتو: أرشيف

منذ 16 دقیقة

284 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الأحد، عن إلقاء القبض على ثمانية "إرهابيين" عملوا بما يسمى بـ "ديوان الجند" لدى داعش في محافظة نينوى.

وذكرت الوكالة في بيان، اليوم، 18 تشرين الأول 2020، أنه "بمتابعته مستمرة لعناصر عصابات داعش الإرهابية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية من القاء القبض على ثمانية إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية عملوا في ما يسمى ديوان الجند ضمن ولايتي دجلة ونينوى في داعش الإرهابي بصفة مقاتلين ووحدات الإسناد تحت كنى وأسماء مختلفة".

وأضاف البيان أن " الارهابيين اعترفوا من خلال التحقيقات معهم بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية حيث نفذوا عدة عمليات إرهابية أثناء سيطرة داعش على المحافظة قبل عمليات التحرير".

وأشار إلى انه تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تعلن الإطاحة بـ 8 'إرهابيين' في نينوى (صورة)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تعلن الإطاحة بـ 8 'إرهابيين' في نينوى (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).