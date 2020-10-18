مجلس النواب يناقش قانون تمويل العجز المالي الاسبوع المقبل

2020/10/18 | 12:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية، ان مجلس النواب سيناقش مشروع قانون تمويل العجز المالي خلال الاسبوع المقبل.

وقال النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مشروع قانون تمويل العجز المالي الآن في اللجنة المالية ومن المقرر ان نناقشه في اللجنة الاسبوع المقبل.

واضاف: ان مجلس النواب سيجري القراءة الاولى لمشروع القانون ومن ثم ستقوم اللجنة المالية باعداد تقريرها الخاص بالمشروع وبعد ذلك ستجري القراءة الثانية والتصويت.

من جانبه، قال النائب احمد حاجي رشيد في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان قانون تمويل العجز المالي مجرد اضافة قروض على كاهل الحكومة، واذا ما استمر بهذا المنوال فالقروض العراقية ستبلغ حوالي 160 مليار دولار، وبالتقسيم على عدد السكان سيكون حصة كل فرد عراقي 4 آلاف دولار.

وأضاف ان هذا نذير شؤم، واذا استمرت الحكومة بذلك ستكون نهاية العراق.

PUKmedia خاص ‌

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